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СМИ: Возле дома Караника в Гродно работают саперы

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  • 19.03.2023, 18:54
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СМИ: Возле дома Караника в Гродно работают саперы

Также приехала милиция.

К служебному дому Владимира Караника в Гродно на улице Свердлова приехала милиция, службы разминирования с собаками. Из этого можно судить о «минировании» дома чиновника, сообщает nashaniva.com.

Это район Гродно, где располагается жилье для высокопоставленных чиновников.

Сегодня, как сообщали госСМИ, в Гродно КГБ застрелил иностранца «во время оказания вооруженного сопротивления».

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского генерал-майора запаса Службы безопасности Украины, бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, что Кремль готовит масштабную в Беларуси. Объектом может стать дом одного из лукашистов.

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