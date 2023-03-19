СМИ: Возле дома Караника в Гродно работают саперы

СМИ: Возле дома Караника в Гродно работают саперы4
- 19.03.2023, 18:54
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Также приехала милиция.
К служебному дому Владимира Караника в Гродно на улице Свердлова приехала милиция, службы разминирования с собаками. Из этого можно судить о «минировании» дома чиновника, сообщает nashaniva.com.
Это район Гродно, где располагается жилье для высокопоставленных чиновников.
Сегодня, как сообщали госСМИ, в Гродно КГБ застрелил иностранца «во время оказания вооруженного сопротивления».
Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского генерал-майора запаса Службы безопасности Украины, бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, что Кремль готовит масштабную в Беларуси. Объектом может стать дом одного из лукашистов.