Более 100 мигрантов штурмовали границы Беларуси с Польшей и Латвией

Более 100 мигрантов штурмовали границы Беларуси с Польшей и Латвией3
- 19.03.2023, 20:17
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Их задержали.
За минувшие сутки в Польше задержали 90 мигрантов, которые пытались проникнуть с территории Беларуси. Среди них — граждане Йемена и Судана. На отрезке Беловежа зафиксирован 31 иностранец — из Афганистана, Сирии и Ирака.
На участке Мельник и Черемха задержаны 4 пособника из Украины, сообщает Погранслужба Польши.
На латвийско-беларусской границе задержано 19 человек, на литовско-беларусской незаконных пересечений не зафиксировано.