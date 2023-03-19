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Более 100 мигрантов штурмовали границы Беларуси с Польшей и Латвией

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  • 19.03.2023, 20:17
  • 3,582
Более 100 мигрантов штурмовали границы Беларуси с Польшей и Латвией

Их задержали.

За минувшие сутки в Польше задержали 90 мигрантов, которые пытались проникнуть с территории Беларуси. Среди них — граждане Йемена и Судана. На отрезке Беловежа зафиксирован 31 иностранец — из Афганистана, Сирии и Ирака.

На участке Мельник и Черемха задержаны 4 пособника из Украины, сообщает Погранслужба Польши.

На латвийско-беларусской границе задержано 19 человек, на литовско-беларусской незаконных пересечений не зафиксировано.

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