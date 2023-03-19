США предостерегли Си Цзиньпина перед его поездкой в Москву 19.03.2023, 21:25

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Глава КНР приедет в Россию 20 марта.

Власти США предостерегли лидера Китая Си Цзиньпина от призывов к перемирию в Украине накануне его визита в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе при администрации президента США Джон Кирби назвал неприемлемыми призывы к прекращению огня, которые могут прозвучать из уст председателя КНР во время его поездки в Россию, передает Fox News.

По его словам, перемирие на данном этапе сыграет на руку Кремлю, поскольку даст возможность россиянам восстановить силы и подготовиться к новым наступательным операциям.

Кирби напомнил: президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался против развития событий по такому сценарию.

Как писал сайт Charter97.org, глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву 20 марта.

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