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В Бердянске партизаны взорвали коллаборанта, сдававшего коллег оккупантам

  • 19.03.2023, 22:11
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В Бердянске партизаны взорвали коллаборанта, сдававшего коллег оккупантам

Россияне пытаются скрыть подробности произошедшего.

В захваченном Бердянске партизаны отомстили коллаборанту, бывшему работнику местного городского совета Сергею Гиренко, который одним из первых переметнулся на сторону армии РФ.

По данным «Бердянск сегодня», предатель был причастен к арестам бывших коллег, склонял их к работе на новую «власть», а также заставлял бердянских бизнесменов работать на захватчиков. 19 марта в его квартире в микрорайоне Колония прогремел взрыв, который был слышен во всем городе.

Однако оккупанты пытаются скрыть подробности произошедшего, так как уже успели доложить начальству, что партизан в Бердянске больше нет. Кроме этого, сейчас армии РФ невероятно трудно сдерживать панику среди коллаборантов.

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