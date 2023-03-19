Под Бахмутом ВСУ уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами
- 19.03.2023, 22:27
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Яркий видеофакт.
Военные «Гвардии наступления» уничтожили грузовой автомобиль оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
«Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль оккупантов», - сообщили в МВД.