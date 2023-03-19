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Под Бахмутом ВСУ уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами

  • 19.03.2023, 22:27
  • 1,430
Под Бахмутом ВСУ уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами

Яркий видеофакт.

Военные «Гвардии наступления» уничтожили грузовой автомобиль оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль оккупантов», - сообщили в МВД.

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