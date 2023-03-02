В Бресте задержали 52 участника планируемой встречи «ЧВК Рёдан»
- 2.03.2023, 1:06
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Из них 41 — подростки.
В Бресте 1 марта милиция пресекла «попытку проведения массовой акции с участием несовершеннолетних» — речь идет о встрече подростков из «ЧВК Рёдан», в ходе которой задержали 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Сегодня в Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, вблизи крупных торговых центров собрались сторонники так называемого „ЧВК Рёдан“. Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 52 человека, 41 из которых — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
В МВД заявили, что подростки, которым еще не исполнилось 16 лет, будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Тех, кто постарше, будут привлекать к административной ответственности. Также устанавливаются организаторы, причастные к организации массовой акции.
Напомним, 28 февраля подростки, причастные к неформальному аниме-движению «Рёдан», собрались у ТЦ «Секрет» в Гомеле. Разрозненные группы детей быстро задержали — всего 200 человек. Следственный комитет также заявил о возбуждении уголовного дела за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».