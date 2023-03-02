Разрушен целый подъезд: Россия нанесла варварский удар по многоэтажке в Запорожье 2.03.2023, 8:07

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Есть погибшие, под завалами остаются люди.

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

«Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают», - заявил Куртев.

По его словам, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки еще не устанавливается.

Ранее стало известно, что российские военные сегодня ночью, 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.

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