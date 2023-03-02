ISW: Лукашенко подписал в Пекине документы в пользу России 9 2.03.2023, 8:30

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Кремль таким образом надеется обойти международные санкции.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

Об этом сообщается в отчете ISW.

Подписанные документы включают «стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития», документ о «белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве» на 2023-2024 годы и меморандум о «взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая».

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай во вторник, 28 февраля, на встречу с Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что планы Китая принять визит Александра Лушенка являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

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