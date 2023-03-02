Хаос и взрывы: Россия потеряла 130 танков и БТР при штурме Угледара 3 2.03.2023, 8:37

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Подробности разгрома войск РФ в крупнейшем танковым сражением с начала войны.

Неудачный штурм Угледара в феврале стал крупнейшим танковым сражением с начала войны в Украине и стоил России 130 единиц танков и другой тяжелой техники.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой данные New York Times, а также сообщения представителей украинской армии и кадры с беспилотников.

Russian tank runs away from the Vuhledar front with a burning ass pic.twitter.com/wG9WjzJYIQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 4, 2023

Издание отмечает, что к провалу российских войск привела их неспособность учиться на собственных ошибках, которые были допущены в начале войны. Так, танки и другая бронетехника РФ наступали на укрепленные украинские позиции колоннами, попадая в заранее подготовленную засаду.

По словам бойцов ВСУ, они изучили маршруты, которые использовали российские войска, усеяли поля вокруг Угледара минами, а грунтовую дорогу расчистили. Это позволило заманить противника на нужный путь, чтобы закрыть ловушку, рассказал лейтенант Владислав Баяк, командир 1-го механизированного батальона 72-й бригады им. Черных Запорожцев.

После появления колонны российских танков ее обстреливали из ПТРК Javelin, ПТУР «Стугна», гаубиц M777, французских САУ Caesar и даже ракетных систем HIMARS, которые используются преимущественно для атак по стационарным целям. Экипажи начинали паниковать и пытались развернуться. При маневрировании их танки выезжали на заминированную обочину и взрывались, создавая препятствия для отступления остальных. Далее в ход шла артиллерия, которая работала по военным, покидающим выведенные из строя машины. «Начинался хаос и взрывы», — описывает происходящее Баяк.

На многочисленных видео, как правило снятых с украинских беспилотников, видно как наступающие на Угледар российские танки и другая бронетехника, попадают под огонь ВСУ еще до того, как успевают их заметить. В некоторых роликах колонны оказываются полностью сожжены, так и не сделав ни единого выстрела, а паникующие экипажи БМП давят собственную пехоту, пытаясь покинуть зону обстрела.

NYT отмечает, что российские командиры направляют бронетанковые колонны вперед из-за отсутствия других вариантов борьбы с хорошо укрепленными позициями Украины, какой бы дорогостоящей ни была эта тактика. При этом войска испытывают недостаток опыта, поскольку многие элитные подразделения были разгромлены в предыдущих боях, и потери восполняли мобилизованными. Например, недавно украинские военные взяли в плен медика, которого поставили управлять танком.

Россия лишилась такого большого количества машин для поддержки бронетанковых атак, что ей пришлось изменить тактику: с прошлой недели она начала бросать на штурм только пехоту, пишет издание.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские войска потеряли минимум 103 единицы военной техники, в том числе 36 боевых танков.

Ранее спутниковый снимок с Угледарского направления опубликовала британская разведка. На нем видны по меньшей мере десять уничтоженных бронированных машин, которые принадлежали элитной 155-й бригаде морской пехоты. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждал, что при штурме города российские силы понесли рекордные потери — 1000 человек за два дня.

Наступлением руководил командующий Восточным военным округом РФ Рустам Мурадов, который не принял во внимание особенности местности — открытые поля, усеянные минами, рассказывал представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. При этом президент РФ Владимир Путин проблемы в случившемся не увидел и даже повысил Мурадова в звании.

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