«Хорошо горело»: последствия удара по аэродрому в российском Ейске 1 2.03.2023, 8:59

5,916

Появились снимки со спутника.

Как сообщал сайт Charter97.org, 28 февраля в городе Ейск (Краснодарский край РФ) произошли взрывы на местном аэродроме. Власти РФ объяснили взрывы «военно-тактическими учениями», однако спутниковые фото говорят о другом. Они подтверждают, что там был взрыв, а потом еще и пожар.

Соответствующие снимки Planet Labs за 1 марта появились в распоряжении программы журналистских расследований «Схемы». На них видно, что после атаки выгорела значительная территория полигона ПВО.

Этот полигон расположен западнее от самого аэродрома. К сожалению, спутник не зафиксировал его, поэтому пострадало ли именно это место, неизвестно.

Кроме того, на снимках за 15 февраля видно, что на аэродроме были самолеты. В частности, два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части аэродрома 15 февраля были еще и три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27. А в западной части стояли пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Как известно, 28 февраля в России пожаловались на массированные атаки, совершенные с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Помимо этого, на нефтебазе «Роснефти» в Туапсе Краснодарского края раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В сети показали последствия атаки дронов на этот объект.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».