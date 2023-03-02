Полковник ВСУ: Лукашенко занервничал из-за дрона, летевшего на Петербург
- 2.03.2023, 9:27
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Диктатор не уверен в защищенности воздушного пространства Беларуси.
Военный эксперт, полковник ВСУ о отставке Олег Жданов считает, что атаки беспилотников на Россию будут становиться все больше и глубже. По его предположениям, речь идет о 1000 км (расстояние от Киева до Москвы составляет ориентировочно 800 км).
Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.
«Атаки дронами по территории России еще раз показывают, что их система ПВО не есть непреодолимой. Это очередной миф, который разбился. Второе, я думаю, это намек на то, что эти атаки будут все больше и глубже. Мы можем говорить о 1000 км. Официально нет подтверждения, чьи это были дроны», — рассказал Жданов.
Что касается маршрута беспилотника, то, по мнению эскперта, он мог пролегать как через Беларусь, так и пролететь у границы с НАТО.
«Условно, предположить, что это был наш, то он заходил в воздушное пространство России и шел через европейскую часть, то где Курская область, а где — Петербург. Это значит, что он прошелся над всеми возможными расположениями российских войск вдоль границы с НАТО. Там же Эстония. Или он летел через территорию Беларусь. Тогда вопрос, а что с воздушным пространством РБ. Возможно, именно поэтому Лукашенко и нервничал на заседании», — отметил он.