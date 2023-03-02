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Литва готова полностью отказаться от железнодорожных грузов из Беларуси

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  • 2.03.2023, 9:58
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Литва готова полностью отказаться от железнодорожных грузов из Беларуси

Заявление последовало после конфискации попавшей под санкции продукции «Гродно Азот».

Государственное предприятие «Леутувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») намерено полностью отказаться от перевозки грузов из России и Беларуси, сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас.

«Мы не хотим работать с клиентами риска и зарабатывать деньги любой ценой, - сказал он. - Максимальное отстранение от этих рынков является одним из наших главных приоритетов».

По словам Лазаускаса, предпосылкой для полного отказа от российских и белорусских грузов может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки, сообщает АФН со ссылкой на ТАСС.

«Если мы увидим, что не можем обеспечить действенный контроль, проще совсем перекрыть этот поток», - заключил гендиректор.

Заявление последовало на фоне сообщений о конфискации в Литве карбамидных удобрений стоимостью €2 млн, произведенных на предприятии «Гродно Азот», в отношении которого действуют санкции. В транспортных накладных указывался другой производитель, и СМИ обвиняют «Леутувос гележинкеляй» в халатности.

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