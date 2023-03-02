Литва готова полностью отказаться от железнодорожных грузов из Беларуси 1 2.03.2023, 9:58

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Заявление последовало после конфискации попавшей под санкции продукции «Гродно Азот».

Государственное предприятие «Леутувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») намерено полностью отказаться от перевозки грузов из России и Беларуси, сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас.

«Мы не хотим работать с клиентами риска и зарабатывать деньги любой ценой, - сказал он. - Максимальное отстранение от этих рынков является одним из наших главных приоритетов».

По словам Лазаускаса, предпосылкой для полного отказа от российских и белорусских грузов может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки, сообщает АФН со ссылкой на ТАСС.

«Если мы увидим, что не можем обеспечить действенный контроль, проще совсем перекрыть этот поток», - заключил гендиректор.

Заявление последовало на фоне сообщений о конфискации в Литве карбамидных удобрений стоимостью €2 млн, произведенных на предприятии «Гродно Азот», в отношении которого действуют санкции. В транспортных накладных указывался другой производитель, и СМИ обвиняют «Леутувос гележинкеляй» в халатности.

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