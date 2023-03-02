«Граница — просто лотерея, ситуация непредсказуемая» 2.03.2023, 10:15

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фото: autogrodno

Что происходит с маршрутками, едущими из Гродно в Польшу через Литву.

Как сообщал сайт Charter97.org, с 10 февраля в ответ на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью.

Читатели «АвтоГродно» сообщают, что в последние дни поездка из Гродно в Польшу стала лотереей – маршрутки на литовской границе то разворачивают, то пропускают.

Вот что рассказала гродненка корреспонденту регионального издания:

– Сегодня утром я пришла на маршрутку «Гродно – Белосток». Уже собиралась садиться, как вдруг случайно узнала, что маршрутка едет не через Литву и ПП «Привалка – Райгардас», а через Брест. Причем из Бреста в Варшаву, а уже оттуда в Белосток. Я отказалась и вышла из микроавтобуса.

– Почему вы отказались?

– Во-первых, потому что мне не нравится дорога на Брест. Считаю ее небезопасной. Плюс на Бресте ночью было около 20 рейсовых маршруток/автобусов. Во-вторых, вместо 200 километров маршрут растягивается до 600 километров, что для меня уже слишком много.

– Что теперь будете делать?

– Как я понимаю, перевозчики не предупреждают, что у них нет литовского разрешения, и кто-то едет напролом (авось повезет и пустят), а кто-то не рискует. Есть перевозчики, у которых есть литовское разрешение, сегодня ночью попытаюсь с ними проехать.

Издание также опубликовало комментарий гродненского перевозчика.

– Что происходит на границе?

– Ситуация на ПП «Привалка – Райгардас» в настоящий момент абсолютно непредсказуемая. Сейчас там не пропускают на белорусских номерах ни туристические автобусы ни маршрутки. Какого-то официального документа или распоряжения с литовской стороны нет. Просто лотерея - пропустят или нет. Поэтому большинство маршруток начинают ездить через «Тересполь» на брестское направление. Соответственно нагрузка на пункт пропуска огромная, что сказывается на времени прохождения.

Опыт пассажиров

Журналисты связались с автором сообщения, девушка сказала, что уже в Беларуси: «28 февраля подъехали к границе в 22:30. В 01:45 выехали с пунктов пропуска, прохождение заняло 3,5 часа. Автобус «Минск-транс».

А вот более позднее сообщение, прохождение заняло 5 часов:

Другим пассажирам повезло меньше, некоторые рейсы и вовсе отменяются, причем известно об этом становится лишь за несколько часов. АТЛАС об этом сразу же предупреждает.

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