Российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским госбондам 2 2.03.2023, 10:39

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Из-за технического дефолта заморожено полмиллиарда долларов.

Инвесторы из России не могут забрать в Беларуси положенные им выплаты в размере около 500 млн долларов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников рынка.

28 февраля Беларусь заявила о выплате основного долга и процентов по еврооблигациям. Но выплата произошла не в иностранной валюте на счета держателей ценных бумаг, а в белорусских рублях на счет в «Беларусбанке». Но кредиторы из России не могут забрать положенные им деньги.

Процедура получения своих денег и процентов по предоставленному кредиту довольно сложная. Кредиторам предстоит открыть счет в «Беларусбанке», подать заявку на исполнение обязательств, предоставить выписки со счета депо в своем депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях, пройти проверку идентификации, следует из данных на сайте Минфина. Дополнительная сложность в том, что иностранцы могут открыть счет в «Беларусбанке» только при личном обращении. А заявления могут «рассматриваться очень долго», рассказала «Коммерсанту» адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

По данным российской Ассоциации владельцев облигаций (АВО), основными держателями евробондов Беларуси были россияне. Общий объем причитающихся им выплат они оценивают в 500 млн долларов. По заявлению представителей ассоциации, часть инвесторов полностью выполнила условия, прописанные Минфином для возврата своих денег и процентов за пользование ими, но выплаты они так и не получили.

Напомним, в прошлом году правительство Беларуси начало выплачивать внешние долги в белорусских рублях, объясняя это санкциями. Так как изменение валюты выплат нарушает кредитные договоры, международные рейтинговые агентства фиксировали дефолт по таким выплатам.

Примечательно, что в специальном постановлении Совмина об изменении условий выплат внешних долгов указано, что Минск будет платить в рублях по еврооблигациям «с согласия держателей государственных ценных бумаг». Однако после этого все выплаты по еврооблигациям производились в национальной валюте.

28 февраля этого года Беларусь выплатила в рублях основной долг в эквиваленте 800 млн долларов и проценты на 27,5 млн долларов по еврооблигациям Belarus-2023, а также проценты по Belarus-2030 в размере 18,6 млн, переведя их на специальный счет в «Беларусбанке».

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