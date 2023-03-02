закрыть
2 марта 2023, четверг, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Клиенты крупного банка не могут расплатиться картами в интернет-магазинах

  • 2.03.2023, 10:50
  • 2,390
Клиенты крупного банка не могут расплатиться картами в интернет-магазинах

Банк ссылается на «технические причины».

В «Приорбанке» возникли трудности с картами Visa: по ним временно недоступны операции в интернете, требующие подтверждения 3D-Secure. Клиентам советуют пользоваться карточками Mastercard или платить через ЕРИП, сообщает пресс-служба банка.

В «Приорбанке» объяснили, что интернет-операции с Visa недоступны по техническим причинам, и заверили, что проблема временная. Остальные платежи по карточкам Visa проходят в обычном режиме.

Клиентам, которым все-таки необходимо провести операцию с требованием 3D-Secure (например, расплатиться в интернет-магазине), банк порекомендовал воспользоваться карточками Mastercard или перечислить деньги через ЕРИП, если торговая точка представлена в этой системе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип