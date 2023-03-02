Клиенты крупного банка не могут расплатиться картами в интернет-магазинах 2.03.2023, 10:50

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Банк ссылается на «технические причины».

В «Приорбанке» возникли трудности с картами Visa: по ним временно недоступны операции в интернете, требующие подтверждения 3D-Secure. Клиентам советуют пользоваться карточками Mastercard или платить через ЕРИП, сообщает пресс-служба банка.

В «Приорбанке» объяснили, что интернет-операции с Visa недоступны по техническим причинам, и заверили, что проблема временная. Остальные платежи по карточкам Visa проходят в обычном режиме.

Клиентам, которым все-таки необходимо провести операцию с требованием 3D-Secure (например, расплатиться в интернет-магазине), банк порекомендовал воспользоваться карточками Mastercard или перечислить деньги через ЕРИП, если торговая точка представлена в этой системе.

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