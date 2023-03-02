Группа европейцев занималась чем-то странным возле польско-белорусской границы
- 2.03.2023, 11:09
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Задержаны граждане Германии, Польши и Швейцарии.
Польские пограничники задержали граждан Германии, Польши и Швейцарии, которые подобрались к забору на границе с Беларусью и перебрасывали на территорию нашей страны разные вещи. Задержаны, как сообщает польская погранслужба, пять человек.
Инцидент произошел 28 февраля на польско-белорусской границе.
Патруль пограничного поста в Черемше задержал троих граждан Польши, двоих граждан Германии и одного гражданина Швейцарии.
Как выяснилось, они прибыли в район границы с вещами, которые принялись перебрасывать на белорусскую сторону. Тем самым они нарушили запрет на нахождение в приграничной полосе и действующие в погранзоне правила порядка: в частности, нельзя передавать или принимать вещи через госграницу — за такое грозит штраф до 500 злотых (чуть менее 300 белорусских рублей).
Одна из задержанных — 26-летняя немка — уже не первый раз нарушает запрет. Ее депортируют из Польши с запретом въезда в страну на пять лет.