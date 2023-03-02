Группа европейцев занималась чем-то странным возле польско-белорусской границы 2.03.2023, 11:09

2,964

Задержаны граждане Германии, Польши и Швейцарии.

Польские пограничники задержали граждан Германии, Польши и Швейцарии, которые подобрались к забору на границе с Беларусью и перебрасывали на территорию нашей страны разные вещи. Задержаны, как сообщает польская погранслужба, пять человек.

Инцидент произошел 28 февраля на польско-белорусской границе.

Патруль пограничного поста в Черемше задержал троих граждан Польши, двоих граждан Германии и одного гражданина Швейцарии.

Как выяснилось, они прибыли в район границы с вещами, которые принялись перебрасывать на белорусскую сторону. Тем самым они нарушили запрет на нахождение в приграничной полосе и действующие в погранзоне правила порядка: в частности, нельзя передавать или принимать вещи через госграницу — за такое грозит штраф до 500 злотых (чуть менее 300 белорусских рублей).

Одна из задержанных — 26-летняя немка — уже не первый раз нарушает запрет. Ее депортируют из Польши с запретом въезда в страну на пять лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».