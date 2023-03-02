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Украинская армия получила неожиданное преимущество в битве за Бахмут

  • 2.03.2023, 11:21
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Украинская армия получила неожиданное преимущество в битве за Бахмут

Опубликованы данные британской разведки.

Сейчас внешние обстоятельства в битве за Бахмут играют на руку обороняющейся стороне.

Из-за потепления обстановка на фронте в Украине стала более благоприятной для обороняющейся стороны – распутица препятствует передвижению тяжелой техники. Об этом сообщает британская разведка в своей ежедневной сводке по войне в Украине.

«Повышение температуры привело к грязным условиям, известным в украинском языке как «бездоріжжя», что ограничивает передвижение по пересеченной местности (ППМ). Трудности при ППМ обычно создают военное преимущество для обороняющихся сил», – отмечают британцы.

Как ожидается, в последующие недели температура воздуха будет расти, создавая больше грязи и еще больше затрудняя ППМ. Самые сложные условия в этом плане ожидаются к концу марта.

«Это добавит дополнительных затруднений в проведении наземных операций и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута», – констатирует британская разведка.

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