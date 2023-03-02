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В Гомеле задержали бывшего политзаключенного Илью Миронова

  • 2.03.2023, 11:33
  • 1,120
В Гомеле задержали бывшего политзаключенного Илью Миронова
Илья Миронов

Активиста ранее приговаривали к 1,5 годам колонии.

Гомельского активиста Илью Миронова опять задержали. Об этом он сообщил в соцсетях. Подробности неизвестны.

Миронов – бывший политзаключенный. Его задержали в сентябре 2021 года. Изначально ему предъявили обвинение в разжигании вражды (ст. 130 УК), но в ходе следствия обвинение переквалифицировали на «дискредитацию Беларуси» (ст. 369-1 УК). До суда Илья находился в СИЗО. В октябре этого года его приговорили к 1,5 года колонии и освободили в зале суда. После освобождения его несколько раз задерживали по административным протоколам.

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