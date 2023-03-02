Мощный взрыв прогремел в Тульской области РФ

Мощный взрыв прогремел в Тульской области РФ1
- 2.03.2023, 11:37
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Обнаружена воронка глубиной в полметра.
В Тульской области России 2 марта произошел мощный взрыв. В результате этого у местных жителей задрожали дома.
Об этом сообщают российские СМИ, передает «24 канал». Что именно случилось – пока неизвестно.
Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 утра. Его услышали все местные жители. По их словам, от взрыва задрожали дома.
Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все засыпало пеплом и лежали тела птиц.
Сейчас людей не пускают к месту взрыва, а территорию оцепили правоохранители и взрывотехники.
Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Крыму на территории воинской части РФ в Саках прогремел взрыв. Российских военных атаковали два беспилотника.