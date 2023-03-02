Мощный взрыв прогремел в Тульской области РФ 1 2.03.2023, 11:37

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иллюстрационное фото

Обнаружена воронка глубиной в полметра.

В Тульской области России 2 марта произошел мощный взрыв. В результате этого у местных жителей задрожали дома.

Об этом сообщают российские СМИ, передает «24 канал». Что именно случилось – пока неизвестно.

Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 утра. Его услышали все местные жители. По их словам, от взрыва задрожали дома.

Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все засыпало пеплом и лежали тела птиц.

Сейчас людей не пускают к месту взрыва, а территорию оцепили правоохранители и взрывотехники.

Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном Крыму на территории воинской части РФ в Саках прогремел взрыв. Российских военных атаковали два беспилотника.

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