Новый Volkswagen Golf R будет двухмоторным электромобилем 2.03.2023, 11:41

Точные сроки появления этого авто пока не названы.

Volkswagen Golf восьмой генерации станет последней «топливной» моделью в истории семейства. Во второй половине десятилетия популярный хэтчбек, включая R-версию, переведут на электротягу.

Как сообщило издание Autocar, на данный момент «несколько электрических моделей R находятся на стадии планирования». К 2030 году электрическими будут все модели бренда Volkswagen R Performance. Предположительно, в их числе окажется электрический хэтчбек Volkswagen Golf R. Хот-хэтч получит двухмоторную силовую установку (по одному на оси), совокупной мощностью более 300 л.с. Основными его конкурентами называют 500e Abarth и грядущий Alpine R5.

По неофициальных данным, в основу Golf девятого поколения ляжет платформа MEB Entry. Ранее предполагалось, что электрический хэтчбек выйдет на рынок под названием ID.2. Но недавно глава Volkswagen Томас Шефер сказал в интервью британскому изданию, что использование существующих названий может быть более эффективным, чем создание новых.

Нынешнее, восьмое поколение Volkswagen Golf дебютировало в 2019 году. Тремя годами позже у хэтчбека появилась юбилейная R-версия — Golf R 20 Years. «Юбилейный» хот-хэтч укомплектовали 333-сильным мотором, что сделало его самым мощным серийным «Гольфом» в истории.

В 2024 году компания представит обновленную версию модели восьмого поколения. Точные сроки появления Volkswagen Golf девятой генерации пока не названы.

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