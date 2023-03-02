Евродепутат Изабель Сантос спросила у Борреля, что ЕС делает для белорусских политзаключенных 1 2.03.2023, 12:16

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Изабель Сантос

Политик из Португалии призвала освободить активистку Полину Шарендо-Панасюк.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос, опекун политзаключенной активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк, написала письменный запрос Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В нем португальский политик спрашивает о предпринятых мерах в поддержку белорусских политзаключенных, а также призывает усилить санкции против режима Лукашенко.

«Полина Шарендо-Панасюк и Виктория Кульша — две женщины-активистки, содержащиеся в плену в бесчеловечных условиях в Беларуси. Обе были задержаны во время протестов во время президентских выборов 2020 года, на которых Лукашенко баллотировался на свой шестой срок.

Этих женщин пытают в тюрьмах, лишают сна, они голодают в тюремных камерах без какой-либо базовой инфраструктуры или санитарных условий. Их здоровье ухудшается с течением времени под давлением режима, который обвиняет их произвольно, без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства», — пишет Изабель Сантос.

Политическая ситуация в Беларуси, по словам евродепутата, вызывает еще большее беспокойство, поскольку Лукашенко поддерживает незаконное вторжение России в Украину.

«Я направил письменный запрос Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, в котором задаю вопрос, какие меры были предприняты в поддержку политических заключенных и гражданского общества в Беларуси, а также для ужесточения санкций против Беларуси и режима Лукашенко», — пишет Изабель Сантос.

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