В России военный расстрелял мобилизованного рэпера 2.03.2023, 12:36

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Тело нашли на остановке общественного транспорта недалеко от границы с Украиной.

В Курской области РФ в одном из населенных пунктов на границе с Украиной «мобик» расстрелял своего сослуживца.

Как сообщает «Осторожно, новости», труп мобилизованного нашли 28 февраля на автобусной остановке в одном из сел Рыльского района. Им оказался 30-летний Иван А. из села Бегичево в Нижегородской области.

«Военный саперный полк погиб от выстрела в голову из автомата Калашникова, скончался на месте. До СВО он занимался музыкой, исполнял рэп и выпускал треки под псевдонимом Kent Konga. Недавно стильные фотографии в профиле Ивана сменились на военные», - говорится в сообщении.

Как выяснилось потом, «мобика» расстрелял его сослуживец - 36-летний мобилизованный из Нижнего Новгорода Андрей Ф. По данным канала, подозреваемый разделяет правые взгляды, к увлекался рок-музыкой и военной тематикой. В тот же день его задержали. Мотивы неизвестны.

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