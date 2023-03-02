Ученые выяснили, действительно ли богатые люди умнее бедных 2.03.2023, 13:01

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В Швеции провели эксперимент с участием 60 тысяч добровольцев.

В мире сложился не совсем приятный стереотип. Почему-то принято считать, что богатые люди умнее, чем middle class и превосходят по когнитивным способностям бедняков. Однако шведские ученые провели интересный эксперимент, который дал необычные результаты.

Об этом сообщает European Sociological Review.

Материальные блага не являются показателем уровня интеллекта. Путь от миллионера к банкроту проходили тысячи людей, как и обратный путь.

Если мы говорим о когнитивных привычках, в первую очередь это: память, концентрация, принятие решений, логическое мышление и тд. Согласитесь, не все миллионеры могут похвастаться такими выдающимися способностями.

Самые богатые не самые умные, говорят шведские ученые

Шведские ученые из Ленчевского университета провели тест среди 60 тысяч добровольцев. Они попытались выяснить причинно-следственную связь между богатством и уровнем интеллекта.

Оказалось, что богачи менее умны, чем представители среднего класса. А самые бедные люди имели наиболее развитые когнитивные привычки.

Это говорит о том, что уровень зарплаты не зависит от того, насколько умный человек. Во внимание нужно брать экономические факторы государства.

Также нужно учитывать уровень образованности среди населения. В странах, где большинство граждан имеют высшее образование, общий уровень жизни не всегда выше, чем в тех странах, где их количество ниже.

Все дело в экономике, уровне минимальной зарплаты и трудоустройстве.

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