РосСМИ сообщают о боях с украинской ДРГ в Брянской области 1 2.03.2023, 13:01

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Украинские СМИ пишут о провокации.

Российские СМИ пишут о том, что в Брянской области «идут бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона».

«РБК-Украина» пишет, что это российская провокация.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям - Любечаны и Сушаны.

Это направление, вероятно, россияне называют не случайно, ведь оба этих населенных пункта находятся у украинской границы.

Первоначально о так называемом «вторжении» на территорию Брянской области «диверсантов» заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что из Украины на территорию села Любечан якобы «проникла украинская ДРГ», произвела обстрел автомобиля, в результате чего был ранен ребенок и мужчина.

На этом фантазии россиян не заканчиваются, утверждают, что так называемая «группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками» зашла на территорию поселка Сушаны и взяла людей в заложники.

Фигурируют в этой всей истории россиян два населенных пункта - Сушаны и Любечаны.

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