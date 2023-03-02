РосСМИ сообщают о боях с украинской ДРГ в Брянской области

РосСМИ сообщают о боях с украинской ДРГ в Брянской области1
- 2.03.2023, 13:01
- 9,694
Украинские СМИ пишут о провокации.
Российские СМИ пишут о том, что в Брянской области «идут бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона».
«РБК-Украина» пишет, что это российская провокация.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям - Любечаны и Сушаны.
Это направление, вероятно, россияне называют не случайно, ведь оба этих населенных пункта находятся у украинской границы.
Первоначально о так называемом «вторжении» на территорию Брянской области «диверсантов» заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он заявил, что из Украины на территорию села Любечан якобы «проникла украинская ДРГ», произвела обстрел автомобиля, в результате чего был ранен ребенок и мужчина.
На этом фантазии россиян не заканчиваются, утверждают, что так называемая «группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками» зашла на территорию поселка Сушаны и взяла людей в заложники.
Фигурируют в этой всей истории россиян два населенных пункта - Сушаны и Любечаны.