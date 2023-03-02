Крупный белорусский банк ввел запрет на открытие и пополнение валютных вкладов
- 2.03.2023, 13:29
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Ограничение будет действовать по 6 марта включительно.
«БТА Банк» со 2 марта ввел запрет на открытие новых и пополнение уже действующих депозитов в долларах и евро. Это ограничение будет действовать по 6 марта включительно.
Банк не поясняет, с чем связано введение этого запрета.
25 февраля «БТА Банк» обновлял программные комплексы, из-за чего предупреждал о возможных перебоях в работе своих сервисов. 27 февраля банк объявлял о возможных сбоях в обслуживании юрлиц через дистанционный каналы обслуживания.