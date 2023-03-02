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Видеофакт: Бронеавтомобиль полка Калиновского выдержал попадание снайперских пуль в лобовое стекло

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  • 2.03.2023, 13:59
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Видеофакт: Бронеавтомобиль полка Калиновского выдержал попадание снайперских пуль в лобовое стекло

Бойцы полка отработали по позициям оккупантов из гранатометов.

Мобильная группа воинов полка имени Кастуся Калиновского отработала по позициям врага из гранатометов. Также работал «Браунинг», который был установлен на знаменитый американский Humvee, сообщает пресс-служба полка.

«Присмотритесь внимательно, броня выдерживает попадании пуль (7,62) снайпера оккупантов», — говорится в сообщении.

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