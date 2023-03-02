СМИ: Путину стало хуже, он пройдет курс терапии 17 2.03.2023, 14:36

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В Кремль срочно прибыли дежурные медики.

Российский диктатор Владимир Путин вечером 1 марта начал хуже себя чувствовать, к нему вызвали медиков.

Глава Кремля отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли. Дежурные медики пробыли с Путиным около получаса, после чего ушли, оставив его отдыхать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что с 5 марта диктатор РФ будет проходить обязательный курс терапии.

«В связи с этим непонятна бравада пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о плотном графике Путина на весь март. Песков, конечно, не полностью, но всё же осведомлен и о текущих проблемах со здоровьем у президента, и о предстоящем курсе терапии, при прохождении которой Путин находится далеко не в лучшем состоянии», – говорится в сообщении.

Из-за прохождения Путиным курса терапии на всех мероприятиях его будет заменять двойник, ведь возможности диктатора РФ на время лечения будут ограничены.

«Встречи в режиме видеосвязи и выход на публику и под камеры для участия в мероприятиях дублера президента, вот что нас ждет. А возможности Путина в ближайшее время будут очень ограничены», – отмечается в сообщении.

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