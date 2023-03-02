Боец «Русского добровольческого корпуса» рассказал, что их группа успешно вернулась из Брянской области 9 2.03.2023, 14:38

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Боевые задачи выполняли 45 человек.

Боец «Русского добровольческого корпуса» рассказал «Важным историям», что их подразделение заходило на территорию Брянской области

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», — заявил боец «Русского добровольческого корпуса».

Как сообщал сайт Charter97.org, росСМИ сообщили о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса»

Движение опубликовало видео, чтобы показать, что русские люди могут бороться за свою свободу.

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