Журналист BBC, который задал жесткие вопросы Лукашенко, получил престижную премию 8 2.03.2023, 14:49

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Интервьюер спокойно отсеивал попытки лгать и вводить в заблуждение.

Интервью обозревателя BBC Стива Розенберга с Лукашенко, где британский журналист задал острые вопросы, получило награду Королевского телевизионного общества «Сетевое интервью года». Об этом журналист написал в своем Twitter.

«Победившее интервью было охарактеризовано судьями как смелое, образцовое телевизионное произведение и мастер-класс по интервьюированию тирана, страдающего манией величия. Интервьюер спокойно отсеивал попытки лгать и вводить в заблуждение, попутно извлекая новую информацию, попавшую в заголовки. Более того, он сделал это не на своем родном языке», — говорится в заявлении Королевского телевизионного общества.

Our interview with Alexander Lukashenko has won the Royal Television Society Network Interview of the Year award. An honour for us & a real team effort with my superb colleagues @BBCWillVernon @mattgodtv @AntonChicherov. Here’s an excerpt. Full interview https://t.co/einLNyJMds pic.twitter.com/RGlMp5k0Eu — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 2, 2023

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