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Журналист BBC, который задал жесткие вопросы Лукашенко, получил престижную премию

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  • 2.03.2023, 14:49
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Журналист BBC, который задал жесткие вопросы Лукашенко, получил престижную премию

Интервьюер спокойно отсеивал попытки лгать и вводить в заблуждение.

Интервью обозревателя BBC Стива Розенберга с Лукашенко, где британский журналист задал острые вопросы, получило награду Королевского телевизионного общества «Сетевое интервью года». Об этом журналист написал в своем Twitter.

«Победившее интервью было охарактеризовано судьями как смелое, образцовое телевизионное произведение и мастер-класс по интервьюированию тирана, страдающего манией величия. Интервьюер спокойно отсеивал попытки лгать и вводить в заблуждение, попутно извлекая новую информацию, попавшую в заголовки. Более того, он сделал это не на своем родном языке», — говорится в заявлении Королевского телевизионного общества.

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