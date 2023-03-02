В России при испытаниях на авиазаводе взорвался самолет 7 2.03.2023, 14:53

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фото: Коммерсантъ

Пострадали шесть человек.

При испытаниях на авиазаводе в российском Ульяновске взорвался самолет, погиб человек

Об этом пишет Telegram-канала Baza. На заводе «ИЛ-Авиастар» проходили испытания фюзеляжа самолета Ил-76 МД. Корпус проверяли воздухом под давлением, в результате произошла разгерметизация. Пострадали шесть человек, один из них погиб.

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что на заводе произошел «трагический инцидент», в результате которого погиб человек.

Информацию об одном погибшем и пяти пострадавших подтверждает РИА «Новости».

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