Ученые выяснили, как коронавирус действует на кишечник 2.03.2023, 14:54

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Исследование провели в США.

Группа ученых из США выяснила, что коронавирус отрицательно влияет на микрофлору кишечника, что повышает риск развития других инфекционных заболеваний.

Об этом пишет Nature.

Ученые отмечают, что широкое использование антибиотиков для борьбы с бактериями в последние десятилетия привело к устойчивости к этому лекарству. Кроме того, нарушение соотношения кишечных бактерий ранее связывалось с более тяжелой формой COVID-19. Однако исследователи отметили, что до сих пор оставалось непонятным, что было первым: коронавирусная инфекция нарушила микробиом кишечника или уже ослабленный кишечник сделал организм более уязвимым к вирусу. Новое исследование подтвердило первое объяснение.

Под руководством исследователей из Школы медицины имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в эксперименте приняли участие 96 человек, инфицированных коронавирусом. Результаты их анализов показали, что вирус снизил разнообразие микроорганизмов в кишечнике и повлиял на размножение патогенных бактерий. В некоторых случаях они проникали в кровь пациентов и вызывали вторичную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Исследование таким образом доказало связь между микрофлорой и коронавирусной инфекцией. Дальнейшее изучение этого вопроса поможет вовремя профилактировать нарушение микробиомии кишечника.

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