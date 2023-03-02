закрыть
2 марта 2023, четверг, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус «заминировал» московский аэропорт

4
  • 2.03.2023, 15:11
  • 3,264
Белорус «заминировал» московский аэропорт
иллюстративное фото charter97.org

Мужчина опаздывал на самолет.

В Минске задержан гражданин Беларуси, который угрожал заминировать московский аэропорт, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

На днях мужчина опаздывал на самолет в Москве. Он позвонил в аэропорт и попросил продлить время регистрации. Услышав отказ, он угрожал заминировать самолет и написал аналогичное сообщение на электронный адрес авиакомпании, МВД.

Мужчину задержали сразу после прилета в Минск. Им оказался 40-летний житель Полоцка. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Также с него будет взыскан ущерб за задержку рейса и проведение проверки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип