Белорус «заминировал» московский аэропорт 4 2.03.2023, 15:11

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иллюстративное фото charter97.org

Мужчина опаздывал на самолет.

В Минске задержан гражданин Беларуси, который угрожал заминировать московский аэропорт, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

На днях мужчина опаздывал на самолет в Москве. Он позвонил в аэропорт и попросил продлить время регистрации. Услышав отказ, он угрожал заминировать самолет и написал аналогичное сообщение на электронный адрес авиакомпании, МВД.

Мужчину задержали сразу после прилета в Минск. Им оказался 40-летний житель Полоцка. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Также с него будет взыскан ущерб за задержку рейса и проведение проверки.

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