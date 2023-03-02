В Бресте суд приговорил вернувшегося из-за границы парня к 2,5 годам колонии 1 2.03.2023, 15:32

2,208

Родион Кочетков

Приговор вынес судья Сергей Березюк.

Брестский областной суд приговорил к 2,5 года колонии общего режима вернувшегося из-за границы 28-летнего Родиона Кочеткова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 130 УК Беларуси («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») за два комментария в Telegram, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело рассматривал судья Сергей Березюк, прокурор - Геннадий Бурый.

Родион Кочетков окончил БНТУ в Минске. После какое-то время жил за границей, а потом решил вернуться в Беларусь. 6 декабря 2022 года его задержали силовики.

Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».