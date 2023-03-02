Военный эксперт: А-50 улетел из Мачулищ на «лечение», но есть нюанс 3 2.03.2023, 16:06

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Во что превратился самолет-разведчик после взрывов.

Как сообщал сайт Charetr97.org, сегодня российский самолет ДРЛО А-50 из «Мачулищ» улетел на ремонт.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко обратил внимание на важную деталь:

— Вот уже второй день подряд российские и лукашенковские пропагандисты нам навязывают видео с рулящим и летающим А-50. Мол, все с самолетом нормально, он летает и прекрасно себя чувствует. Но этом настойчивом навязывании, после нескольких дней молчания, есть небольшой нюанс.

Важно не то, что А-50 может рулить по ВПП и летать, а то, может ли полноценно функционировать его радиотехнический комплекс «Шмель». Ведь для выведения этого комплекса их строя достаточно всего лишь одного, весьма метко и удачно вошедшего внутрь аппарата осколка. И маленький осколок делает этот самолет бессмысленным.

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