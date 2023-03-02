Samsung, Apple и другие смартфоны дороже $300 исчезнут из Беларуси? 7 2.03.2023, 16:16

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О том, что будет с гаджетами после новых санкций.

Власти США запретили экспорт в Беларусь смартфонов стоимостью выше 300 долларов. Под запрет также попали бытовые кофемашины, кондиционеры, микроволновые печи и другая техника. Об этом 25 февраля сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Ограничения в рамках эмбарго на поставки предметов роскоши затронут 276 позиций. Myfin.by разбирался, чего белорусы могут лишиться на практике.

Журналисты позвонили как покупатели в несколько магазинов по продаже гаджетов и поинтересовались, исчезнут ли дорогие смартфоны с белорусских прилавков.

Так, в интернет-магазине Xiaomi Mi.by заверили, что не стоит ожидать проблем с поставками телефонов на белорусский рынок.

«Данное ограничение распространяется только на технику, произведенную непосредственно в США. С поставками телефонов Xiaomi точно сложностей не будет», — уточнили там.

В «Электросиле» сказали, что у них на данный момент пока есть информация только о тех товарах, которые есть в наличии.

«Что будет с новыми поставками товаров, пока сложно сказать. Но заметим, что в Беларусь телефоны везут в основном из Китая. Поэтому вряд ли ограничения затронут поставки смартфонов из этой или из какой-нибудь другой страны, кроме США. Что касаемо техники Apple, мы ее завозим, как правило, порционно и немного», — обратили внимание в магазине.

Там признали, что после того как многие заводы в близлежащих странах были закрыты, проблемы с поставками товаров действительно возникали и количество каких-то позиций в магазине было ограничено.

«В любом случае, когда возникают какие-то ограничения, мы пытаемся искать новые пути и способы доставки. Людям ведь нужно пользоваться смартфонами», — добавили сотрудники магазина.

Примерно такой же ответ дали и в интернет-магазине «5 элемент».

«Да, США запретили поставлять в Беларусь и Россию смартфоны дороже 300 долларов. Однако, американская продукция у нас представлена только Apple. Также нужно понимать, что телефоны не летят сразу из США в Беларусь и Россию, они производятся чаще всего в Китае. И оттуда телефоны к нам будут поставляться, как и было ранее. Беспокоиться точно не стоит», — отметили в магазине.

Напоследок myfin.by позвонил в фирменный магазин продажи телефонов Samsung Galaxystore.by, где так прокомментировали ситуацию с запретом:

«Санкции ввели США. А поскольку телефоны Samsung производит южнокорейская компания, мы не считаем, что с поставками техники Samsung будут какие-то проблемы. Как дальше будет развиваться ситуация, мы, конечно, точно сказать не можем, но считаем, что ничего страшного не произойдет. Возможно, могут быть проблемы с продукцией Apple».

На вопрос о том, есть ли у них в продаже новые флагманы Samsung серии S23, в Galaxystore.by ответили, что их уже можно приобрести.

Серые поставки

Своим мнением по поводу ситуации поделился Александр. У мужчины есть свой небольшой бизнес по продаже мобильных телефонов.

Он признается: при использовании определенных схем привезти сегодня в страну можно почти все.

— Есть черный рынок, когда ты едешь, к примеру, в Гонконг и покупаешь там 2−4 айфона, затем привозишь их сюда. Разница на айфоне составляет около 100−150 долларов.

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