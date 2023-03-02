Белорусские банки массово объявили о «ремонтных» работах 2 2.03.2023, 16:39

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Из-за них для клиентов будут недоступны некоторые услуги.

Многие белорусские банки объявили на ближайшие дни технические работы, из-за которых для клиентов могут быть недоступны некоторые услуги. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Беларусбанк» анонсировал, что с 23.00 4 марта до 07.00 5 марта в подразделениях банка, мобильный банкинг, интернет-банкинг и ЕРИП будут недоступны операции по вкладам и кредитам физлиц, в том числе по погашению задолженности.

«Приорбанк» сообщил, что 3 марта с 00.00 до 04.00 будет проводить технические работы. «В этот период возможны временные перерывы в работе карточек банка», — уточнили в финучреждении.

«Сбер Банк (Беларусь)» предупредил клиентов, что из-за технических работ с 01.00 до 02.00 3 марта и в такое же время 6 марта возможны проблемы с работой карточек банка в интернет-банкинге «Сбербанк Онлайн», банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках.

«МТБанк» запланировал технические работы с 22.00 до 22.45 3 марта, в этом время могут быть недоступны услуги для клиентов-физлиц в мобильном приложении и интернет-банкинге, а для бизнес-клиентов — сервисы agent.mtbank.by и regbiz.mtbank.by.

Напомним, 1 марта в «Приорбанке» возникли трудности с картами Visa: по ним временно недоступны операции в интернете, требующие подтверждения 3D-Secure. Клиентам советуют пользоваться карточками Mastercard или платить через ЕРИП.

«БНБ-Банк» 2 марта с 00.00 до 08.00 также проводил технические работы. В это время было недоступны чат на сайте банка и в мобильном приложении imbanking, а также бот в Telegram.

Ранее сообщалось, что «БТА Банк» с 2 марта ввел запрет на открытие новых и пополнение уже действующих депозитов в долларах и евро. Это ограничение будет действовать по 6 марта включительно. О причинах такого решения не сообщается.

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