Белорусы столкнулись с подозрительным контролем в пунктах пропуска на границе с Литвой 3 2.03.2023, 18:26

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Некоторых просили разблокировать телефон.

Несколько белорусов рассказали «Зеркалу» о нетипичном контроле на белорусско-литовской границе в последние дни. В пункте «Бенякони» мужчинам задавали вопросы о выборах 2020 года, проверяли телефоны, а в «Каменном Логе» пассажиров автобуса снимали на камеру. Журналисты узнали подробности и спросили в Госпогранкомитете, что все это значит.

«Сразу вижу, что не за Лукашенко»

В конце февраля Алексей с друзьями на автомобиле отправился из Беларуси в Литву. Границу компания пересекала через пункт пропуска «Бенякони — Шальчининкай». Когда они подъехали к белорусскому паспортному контролю, пограничники попросили только мужчин выйти из машины и взять с собой паспорт и телефон.

— Мы пошли в здание, туда подходили еще другие люди. Разного возраста — от 20 до 50 лет где-то. После этого всех по одному вызывали в кабинеты для беседы, там было около 5−6 таких комнат. Спрашивали, кто ты, куда едешь, откуда. Записывал в блокнот ответы человек в форме. У меня был мужчина без опознавательных знаков, но на стене у него висели награды старшего лейтенанта, пограничника, — рассказывает Алексей.

Этим проверка не ограничилась. Также каждого белоруса попросили разблокировать мобильный телефон. По словам собеседника, сотрудник просматривал соцсети, фотографии около двух минут:

— В целом попросили вежливо. Мой компаньон пытался спросить, может ли он отказаться и не отдавать телефон. На что поступил ответ: «Вы же сами разблокировали, не отказались. Так что все законно». Спорить никто не стал. Но вот у этого компаньона сотрудник уходил из кабинета с телефоном. Я и еще один человек попали к одному и тому же сотруднику, он смотрел телефоны при нас. Спрашивали, подписаны ли на «экстремистские» паблики. Но было время, пока идешь от машины до здания и по лестнице поднимаешься, покинуть каналы.

Кроме того, говорит Алексей, у всех присутствующих спросили, за кого они голосовали на выборах 2020 года. За «не тот» ответ ничего не последовало.

— Два человека при мне ответили, что голосовали против всех. Один сказал напрямую, что не за Лукашенко. Ему на это сказали: «Сразу вижу, что не за Лукашенко». Но ничего укоризненного не было, не спросили, за кого тогда голосовал. Также были вопросы про родственников за границей и есть ли родные, которые работают у нас в силовых, военных ведомствах, — вспоминает Алексей.

По его словам, ни у кого из тех, кто был вместе с ним на «проверке», проблем не возникло. Всего прохождение белорусской границы у компании заняло 3,5 часа, а литовскую они прошли быстрее — приблизительно за час.

Домой белорус возвращался уже через пункт пропуска «Брест». Там, по его словам, была самая обычная процедура контроля и никаких непривычных вопросов не задавали.

«Секунд 5−10 снимала лицо»

В ночь с 28 февраля на 1 марта Маргарита ехала из Вильнюса в Минск на автобусе Ecolines. В Беларусь въезжали через пункт пропуска «Каменный Лог». На белорусской границе, по ее словам, в автобус зашла женщина в штатском.

— Бейджа я у нее тоже не заметила. В руках у нее была видеокамера. Она подходила к каждому пассажиру и секунд 5−10 снимала его лицо. Кого-то, чтобы снять, ей даже пришлось разбудить, — описывает ситуацию собеседница. — Пассажиры пытались спросить у нее, зачем это, но она ничего не ответила.

Маргарита достаточно часто колесит между странами. Предыдущая поездка состоялась недели две назад. С таким нововведением в проверке, говорит девушка, она столкнулась впервые.

— Еще, по ощущениям, во время паспортного контроля было больше вопросов. В принципе, все они классические: «Куда едете? Откуда? Где были? Чем занимались?», но, насколько помню, обычно их задавали точечно, а тут спрашивали каждого пассажира, — говорит девушка. — Кроме того, трем мужчинам задавали очень много вопросов. Явно больше, чем остальным.

«Граница — она всегда такая, волнительная»

На горячей линии Госпогранкомитета, куда журналисты обратились как обычные граждане, объяснили: съемка пассажиров на камеру — это не нововведение на границе.

— Думаю, это будет разовая ситуация или пару раз. Значит, искали кого-то, — сказала специалист и предупредила, что «на границе не стоит ничего бояться». — Посторонние люди туда не пройдут. Возможно, проводились какие-то разыскные мероприятия. Граница, сами понимаете.

— Женщина подошла и каждого сняла.

— Значит, были такие указания.

— Это, может, с самолетом связано?

— Не волнуйтесь, что сделаешь. Граница — она всегда такая, волнительная, — со смехом сказала специалист.

Также как заинтересованные граждане журналисты спросили у специалиста горячей линии ведомства об усиленных проверках мужчин в пункте пропуска «Бенякони».

— А зачем на границе проверяют телефоны и спрашивают, за кого ты голосовал в 2020 году? Это для всех сейчас такой контроль?

— Проверочные мероприятия проходят. Иногда выборочно, иногда для всех. По-разному бывает. Это же государственная граница!

— Но вопросы странные какие-то. Для чего это? Ответы куда-то записывают и передают?

— Ну, я не знаю, это надо было на месте уточнять, записывают их или нет. Те мероприятия, которые проходят внутри пункта пропуска, определяются там внутри.

— И на обратном пути, при въезде в Беларусь, так же будут проверять?

— Все зависит от обстановки, — заключил специалист.

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