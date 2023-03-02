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Япония обнаружила, что у нее вдвое больше островов, чем считалось ранее

  • 2.03.2023, 20:31
Япония обнаружила, что у нее вдвое больше островов, чем считалось ранее

Компьютер нашел 100 тысяч островов на территории страны.

Картографирование, которое провело недавно Управление геопространственной информации Японии (GSI), показало, что страна имеет более чем на 7 тыс. островов больше, чем было известно с 1987 года. Об этом 2 марта сообщает CNN.

Официально используемая с 1987 года цифра – 6852 острова, а новое цифровое картографирование обнаружило 14 125 островов на территории Японии.

В GSI объяснили, что площадь японской территории не изменилась, а для подсчета использовались те же критерии, что и 35 лет назад. В частности, учитывались все естественно образовавшиеся участки суши окружностью не менее 100 метров.

Kyodo News писало в середине февраля, что компьютер обнаружил более 100 тыс. островов, но в официальный список внесли только часть.

Японское агентство отмечает, что пересчет количества островов предпринят на фоне критики данных как устаревших. Новую цифру хотят использовать в учебных материалах и других документах.

В обзоре остров определен в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву: «естественно образованный участок земли, окруженный водой в том числе во время прилива».

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