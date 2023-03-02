Япония обнаружила, что у нее вдвое больше островов, чем считалось ранее 2.03.2023, 20:31

Компьютер нашел 100 тысяч островов на территории страны.

Картографирование, которое провело недавно Управление геопространственной информации Японии (GSI), показало, что страна имеет более чем на 7 тыс. островов больше, чем было известно с 1987 года. Об этом 2 марта сообщает CNN.

Официально используемая с 1987 года цифра – 6852 острова, а новое цифровое картографирование обнаружило 14 125 островов на территории Японии.

В GSI объяснили, что площадь японской территории не изменилась, а для подсчета использовались те же критерии, что и 35 лет назад. В частности, учитывались все естественно образовавшиеся участки суши окружностью не менее 100 метров.

Kyodo News писало в середине февраля, что компьютер обнаружил более 100 тыс. островов, но в официальный список внесли только часть.

Японское агентство отмечает, что пересчет количества островов предпринят на фоне критики данных как устаревших. Новую цифру хотят использовать в учебных материалах и других документах.

В обзоре остров определен в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву: «естественно образованный участок земли, окруженный водой в том числе во время прилива».

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