Российскому бизнесу стало нечем платить налоги 1 2.03.2023, 21:25

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Долги перед бюджетом подскочили на 541 млрд российских рублей за год.

Вдобавок к падению доходов от нефти и газа, растущему «счету» за войну в Украине и мегапроектам, реализации которых требует Кремль, российский бюджет получил новую головную боль.

Бизнес все хуже платит налоги в бюджеты всех уровней и по итогам прошлого года накопил рекордный в истории долг.

Согласно данным Росстата, на 1 января совокупная задолженность компаний по налогам, сборам, страховым взносам и пеням достигла 2,53 трлн рублей — суммы, которая равна годовому бюджету всей системы государственной медицины по ОМС.

За год долги бизнеса стали больше на 541 млрд рублей, или 27%, и росли со средней скоростью 45 млрд рублей в месяц.

Задолженность по НДС — второму ключевому источнику денег для федерального бюджета, который приносит ему каждый пятый рубль, — за год увеличилась на 40%, или 286 млрд рублей. На 1 января она достигла 1,019 трлн рублей, следует из статистики.

Долги по налогу на прибыль стали больше на 46% и достигли 469,5 млрд рублей.

Попавшие под санкции сырьевые компании в 3,2 раза нарастили задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых: на 1 января это было 130,6 млрд рублей, а на начало 2022 года — 39,8 млрд рублей.

Снизилась задолженность по соцвзносам, которые бизнес платит с зарплат сотрудников в Пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд соцстрахования. В начале 2022 года эта сумма составляла 343 млрд рублей, а на 1 января 2023-го уменьшилась до 314,7 млрд рублей.

Провал собираемости ключевых налогов сулит дополнительные проблемы бюджету, которому в этому году предстоит потратить 10 трлн рублей на армию и силовые структуры в условиях, когда санкции ужесточаются, а потоки сырьевой ренты сокращаются.

Сверстанный с дефицитом в 3 трлн рублей, уже в январе бюджет потратил на 1,8 трлн рублей больше, чем собрал в виде налоговых поступлений. Нефтегазовые доходы просели вдвое, сборы НДС — на 44%, а экспортные доходы от Федеральной таможенной службы — почти вчетверо.

Отключение газа европейским странам и скидки на российскую нефть приведут к тому, что казна недополучит 1,5-2 трлн рублей, оценивают аналитики Deutsche Bank. Еще 500 млрд составят выпадающие доходы из-за «чрезмерно оптимистичного прогноза по экономике», предупреждают в DB: Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП лишь на 0,8% после падения на 2,1% в прошлом году.

Чтобы привлечь дополнительные деньги в казну, правительство объявило о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 млрд рублей. И хотя эти деньги «помогут сделать ситуацию более управляемой», они «не спасут бюджет», считает экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, в 2024 году правительство начнет повышать налоги, чтобы свести концы с концами.

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