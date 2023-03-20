Спектакль, кризис системы или российский след: что произошло в Гродно 11 20.03.2023, 8:06

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Главные версии возможной атаки на спецназ КГБ.

19 марта в Гродно прогремели взрывы и выстрелы. Очевидцы сообщили, что их слышали на улицах Курчатова и Врублелевского.

Позднее пропаганда заявила, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца.

«19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А», — сообщила БелТА.

Позднее появились сообщения, что к служебному дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция, службы разминирования с собаками. Из этого можно судить о «минировании» дома чиновника.

Срежиссированная провокация или еще один признак кризиса режима? Сайт Charter97.org собрал главные мнения о произошедшем в Гродно.

Telegram-канал «Ник и Майк» называет произошедшее в Гродно важным сигналом, показывающим слабость системы:

1. Система обеспечения безопасности режима находится в глубочайшем кризисе. Если верить пропаганде, то в страну легко ввезти целый арсенал.

2. Отношения с Западом, а именно со Старой Европой, сегодня прошли точку невозврата.

3. С учетом того, что пункт 1 признать сложно, а продолжает действовать принцип «кого застрелили, тот и ДРГ», быстро наградят очередных «бравых» офицеров.

Telegram-канал МКБ назвал стрельбу в Гродно спектаклем:

— Некоторые источники сообщают, что «взрывные события в Гродно» — спектакль от начала до конца.

Цель — показать «эффективную работу силовиков перед Лукашенко, который все еще очень злится на КГБ и других за акцию в Мачулищах».

Стоит отметить, что украинские спецслужбы за неделю до событий в Гродно предупреждали, что Россия готовит провокации в Беларуси. Украинский генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, заявлял, что объектом может стать дом одного из лукашистов.

Читатели сайта Charter97.org выдвигают еще одну версию: иностранцем мог быть сбежавший российский мобилизованный или «вагнеровец»:

«Все проще — бухой российский чмобик или зэк-вагнеровец».

«Иностранный гражданин шел по Гродно и никак не мог понять, что же выдает в нем иностранца — то ли парашют за спиной, то ли автомат калашникова, болтающийся на шее».

«Два варианта: либо орковский вагнеровец, либо спектакль по установке КГБшного гестапо».

«А чего официальный телик молчит? Так и не придумали к вечеру, какую лапшу на уши повесить ябатькам по этому поводу?»

«Опричников забросали гранатами, стреляли, ни одной царапины на опричниках?» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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