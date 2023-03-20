AP: «Вагнеровцев» подозревают в убийстве девяти граждан Китая 20.03.2023, 9:26

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Информация о преступлениях российских наемников появилась накануне визита главы КНР в Москву.

В воскресенье, 19 марта, группа неизвестных вооруженных людей напала на китайский золотой рудник в Центральноафриканской Республике. Убиты девять граждан Китая.

Об этом сообщает AP.

По информации издания, рудник открылся всего несколько дней назад. До этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР. Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны, местные власти заявляют, что работают над обнаружением преступников.

Издание отмечает, что в нападении сначала подозревали Коалицию патриотов за изменения, однако ее представитель заявил, что к стрельбе были причастны наемники из частной военной компании Вагнера.

«Их целью было испугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне поселились в этой части страны», — передает АР его слова.

Стоит отметить, что информация о нападении на китайцев появилась накануне визита главы КНР Си Цзиньпиня в Москву.

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