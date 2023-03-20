«Не приезжайте сюда»: оккупант с передовой обратился к россиянам 1 20.03.2023, 11:37

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Правда о реальном положении захватчиков от первого лица.

Российский оккупант записал видеообращение к соотечественникам. Он предостерегает их от участия в войне в Украине.

«Не приезжайте сюда, братишки, здесь вообще пи**ец. Каждый день люди гибнут. Сейчас вам покажу: вчера погиб», - говорит на тюркском оккупант, показывая валяющееся рядом с ним в развалинах никому не нужное тело.

Переводя камеру на поле, он добавляет: «Вот там дох** погибших и танк стоит, БМП. Всех убили. Здесь ад и смерть. Царство смерти. Не приезжайте сюда. Витя и Петя, братья, не рвитесь сюда».

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