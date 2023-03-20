Замначальника полиции Иркутска застрелился в кабинете после совещания с начальством

Замначальника полиции Иркутска застрелился в кабинете после совещания с начальством4
- 20.03.2023, 12:42
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50-летний российский полицейский застрелился из табельного пистолета.
Заместитель начальника полиции в российском Иркутске Герман Братчиков застрелился в своем рабочем кабинете, сообщает Astra со ссылкой на собственные источники. По данным Telegram-канала, это произошло утром 19 марта после селекторного совещания.
Днем кабинет Братчикова, который не выходил на связь, взломали и обнаружили тело. По предварительным данным, 50-летний полицейский застрелился из табельного пистолета Макарова.
О гибели Братчикова сообщает региональное издание IrkutskMedia, не называя причины. В сообщении говорится лишь, что полицейский «трагически ушел из жизни». ИРКСИБ уточняет, что Братчиков служил в полиции Иркутска с 1996 года. Должность замначальника городской полиции занимал с 2016 года.
В сентябре 2021 года был найден мертвым руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Сообщалось, что он покончил с собой после совещания с участием председателя СК России Александра Бастрыкина. Глава СК приезжал в Пермь в связи с расследованием дела о массовом убийстве в Пермском государственном университете.