Белорусы сообщают о странной активности КГБ на границе с Польшей

Белорусы сообщают о странной активности КГБ на границе с Польшей7
- 20.03.2023, 12:47
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В пунктах пропуска усилились проверки.
На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» увеличилась активность силовиков, сообщают читатели телеграм-канала «Беларусь за МКАДом».
По сообщениям водителей, вместе с пограничниками на границе работает КГБ. У желающих пересечь границу тщательно проверяют автомобили, читают телефоны, выворачивают карманы. Оснований и причин проверок не называют.
Как сообщал сайт Charter97.org, белорусы столкнулись с подозрительным контролем в пунктах пропуска на границе с Литвой.