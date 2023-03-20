Белорусы сообщают о странной активности КГБ на границе с Польшей 7 20.03.2023, 12:47

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иллюстративное фото

В пунктах пропуска усилились проверки.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» увеличилась активность силовиков, сообщают читатели телеграм-канала «Беларусь за МКАДом».

По сообщениям водителей, вместе с пограничниками на границе работает КГБ. У желающих пересечь границу тщательно проверяют автомобили, читают телефоны, выворачивают карманы. Оснований и причин проверок не называют.

Как сообщал сайт Charter97.org, белорусы столкнулись с подозрительным контролем в пунктах пропуска на границе с Литвой.

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