Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 4 20.03.2023, 13:25

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Китайский лидер — первый глава государства, который встретится с Путиным после ордера на его арест.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Самолет с главой КНР сел в аэропорту Внуково. Самолет с главой КНР приземлился в аэропорту Внуково. В Кремле заявили, что он и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят «мирную инициативу» Пекина. Путин и Си Цзиньпин подпишут двусторонние договоры.

20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года.

Стоит отметить, что Си Цзиньпин — первый глава государства, который встретится с Путиным после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге.

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