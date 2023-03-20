Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву4
- 20.03.2023, 13:25
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Китайский лидер — первый глава государства, который встретится с Путиным после ордера на его арест.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта.
Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
Самолет с главой КНР сел в аэропорту Внуково. Самолет с главой КНР приземлился в аэропорту Внуково. В Кремле заявили, что он и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят «мирную инициативу» Пекина. Путин и Си Цзиньпин подпишут двусторонние договоры.
20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года.
Стоит отметить, что Си Цзиньпин — первый глава государства, который встретится с Путиным после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге.