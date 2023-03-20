Лукашенко не видит разницы между Си и руководителем Калмыкии 3 Телеграм-канал «Ник и Майк»

20.03.2023, 13:29

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В Минске продолжают косплеить международную повестку.

Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве.

В ответной статье в российских медиа руководитель Китая не опустился до заигрывания и лести. С чувством собственного достоинства отмечены два момента.

1. Прежде чем заниматься глобальными делами, порядок нужно у себя навести. Писал он о Китае, но толстый троллинг страны уличных сортиров, которая крадет унитазы, очевиден. Кремлю указали, что глобальные вопросы - уже не их уровень.

2. Мирный план Китая. Его мы подробно разбирали как нереалистичный и неприемлемый. Но есть моменты, которые категорически в плане не нравятся Кремлю - вопросы территориальной целостности Украины. В очередной раз окурку напомнили, что чтобы закончить войну, нужно убраться восвояси.

В общем-то, четкая демонстрация того, кто тут босс.

Китаю нравится, что война ослабила россию и сделала ее крайне зависимой от Пекина. Дешевые энергоносители и полностью открытый рынок для всевозможных китайских товаров. Но война мешает более глобальной торговле. Стабильный транзит в Европу все же несколько важнее, чем захват российского рынка промышленной и высокотехнологичной продукции.

Так что будет интересно.

В Минске, тем временем, продолжают косплеить международную повестку.

На Давос отвечали агровыставкой в Зимбабве. На визит Си Цзиньпина в Москву, за которым пристально следят, приездом руководителя Калмыкии. Для синепалого синегуба они на одно лицо.

Резюме. Каждый сверчок знай свой шесток.

1. Китай напоминает обвиняемому в преступлениях против человечности о том, что он пока руководит уже региональным государством.

2. Хунта встречается с руководителем региона регионального государства.

Тем временем хунта продолжает молчать на тему гражданства убитого силовиками иностранца в Гродно. А что случилось? Не нашли визитку Яроша?

А в ЦАР убиты граждане Китая, к убийству, возможно, причастна ЧВК Вагнера.

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