Лукашенко не видит разницы между Си и руководителем Калмыкии

Лукашенко не видит разницы между Си и руководителем Калмыкии3
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 20.03.2023, 13:29
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В Минске продолжают косплеить международную повестку.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве.
В ответной статье в российских медиа руководитель Китая не опустился до заигрывания и лести. С чувством собственного достоинства отмечены два момента.
1. Прежде чем заниматься глобальными делами, порядок нужно у себя навести. Писал он о Китае, но толстый троллинг страны уличных сортиров, которая крадет унитазы, очевиден. Кремлю указали, что глобальные вопросы - уже не их уровень.
2. Мирный план Китая. Его мы подробно разбирали как нереалистичный и неприемлемый. Но есть моменты, которые категорически в плане не нравятся Кремлю - вопросы территориальной целостности Украины. В очередной раз окурку напомнили, что чтобы закончить войну, нужно убраться восвояси.
В общем-то, четкая демонстрация того, кто тут босс.
Китаю нравится, что война ослабила россию и сделала ее крайне зависимой от Пекина. Дешевые энергоносители и полностью открытый рынок для всевозможных китайских товаров. Но война мешает более глобальной торговле. Стабильный транзит в Европу все же несколько важнее, чем захват российского рынка промышленной и высокотехнологичной продукции.
Так что будет интересно.
В Минске, тем временем, продолжают косплеить международную повестку.
На Давос отвечали агровыставкой в Зимбабве. На визит Си Цзиньпина в Москву, за которым пристально следят, приездом руководителя Калмыкии. Для синепалого синегуба они на одно лицо.
Резюме. Каждый сверчок знай свой шесток.
1. Китай напоминает обвиняемому в преступлениях против человечности о том, что он пока руководит уже региональным государством.
2. Хунта встречается с руководителем региона регионального государства.
Тем временем хунта продолжает молчать на тему гражданства убитого силовиками иностранца в Гродно. А что случилось? Не нашли визитку Яроша?
А в ЦАР убиты граждане Китая, к убийству, возможно, причастна ЧВК Вагнера.
Телеграм-канал «Ник и Майк»