Власти до сих пор молчат о возможном нападении на спецназ КГБ в Гродно 20.03.2023, 14:55

1,764

Неудобная правда?

Власти на протяжении суток молчат о возможном нападении на спецназ КГБ в Гродно.

Вчера пропаганда заявила, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца.

«19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А», — сообщила БелТА.

Позднее появились сообщения, что к служебному дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция, службы разминирования с собаками. Из этого можно судить о «минировании» дома чиновника.

Пока что инцидент порождает огромное количество вопросов и версий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».