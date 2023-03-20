У Путина на встрече с Си Цзиньпином начался нервный тик 16 20.03.2023, 17:56

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Хозяин Кремля начал плясать ногами и схватился руками за стол.

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, которому выдали ордер на арест.

Хозяин Кремля на встрече с китайским коллегой не мог контролировать свои ноги, пишет «Главред».

Как обратили внимание пользователи Сети, Путин начал плясать ногами и схватился руками за стол.

Во время приветствия своего коллеги в Москве он регулярно дергался, ноги трусились и «танцевали».

Пользователи Сети в комментариях отмечают, что у Путина «нервный срыв или судороги начали хватать».

Кроме того, в Сети заметили еще одну странную вещь. Обычно диктатор встречает у себя гостей за метровыми столами.

«Так близко Путин ни к кому еще не был: для встречи с Си Цзиньпином кремлевский упырь выбрал самый маленький столик?», - пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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