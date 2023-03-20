Переворот в Кремле становится реальностью 2 Виктор Швец

20.03.2023, 18:33

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Фото: Bloobmberg

Ждать осталось недолго.

События последних дней были настолько неожиданными и настолько судьбоносными, что на время стали крупнейшей мировой новостью.

Никто даже не мог представить, что Международный уголовный суд (МУС) примет такое сенсационное решение об аресте Путина. За несколько дней до него некоторые американские СМИ сообщали, что МУС в ближайшие дни может принять некоторые решения по агрессии Путина против Украины. Но никто не мог даже теоретически предположить, что МУС примет столь радикальное решение, которое уже стало историческим и уникальным прецендентом в практике МУС.

Надо признать, что МУС, приняв решение об аресте лидера ядерной страны за совершение международного преступления, на практике доказал, что перед законом все в мире равны. С момента официального обнародования этого решения правовой статус Путина с точки зрения международного права изменился, и теперь он официально подозревается в совершении тяжкого международного преступления, подпадающего под юрисдикцию МУС.

В отличие от других международных и смешанных уголовных судов МУС действует постоянно. К его компетенции относятся преступления, совершенные после вступления Римского устава в силу. Он является первым правовым институтом, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, что после признания 14 ноября 2016 года Международным уголовным судом ситуации в Крыму и Севастополе равнозначной международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной, президент Путин издал приказ о выходе России из-под юрисдикции этого суда.

На день принятия решения об аресте Путина 123 страны мира ратифицировали Римский устав и стали государствами-участниками МУС. Ясно, что Россия будет игнорировать это решение МУС. Но несмотря на это, арест будет иметь для Путина целый ряд серьезных последствий. В частности, отныне «у него нет иммунитета от уголовного преследования, который имеют все другие президенты стран». Путин не сможет путешествовать в большинство стран мира, ведь 123 государства являются сторонами Римского устава, и это не только западные государства, но и многие государства, приверженные России. Не совсем понятно, как теперь Путин поедет, например, на ближайший саммит БРИКС, ведь две страны этой международной структуры — Бразилия и Южная Африка — участники МУС и обязаны его арестовать. Путин является третьим действующим лидером государства, в отношении которого МУС выдал ордер об аресте. Помимо Путина, это президент Судана Омар аль-Башир, ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо.

Украинское население и дети были не добровольно перемещены или вывезены за пределы Украины, как постоянно заявляла российская пропаганда, а была совершена принудительная депортация детей, то есть Путин совершил военное преступление.

Такого унижения Путин еще никогда не испытывал за все долгие годы своей карьеры.

Международный авторитет Путина был и до этого решения МУС на чрезвычайно низком уровне, а теперь он потерял какие-либо положительные элементы некогда грандиозного авторитета. Для российского населения это будет колоссальное унижение, ведь их президент — международный преступник.

Решение МУС будет иметь чрезвычайные последствия для Путина и России. Как бы они не пытались дискредитировать это решение, но факт является фактом: Путин официально подозревается в совершении международных преступлений. Все военнослужащие России, которые будут продолжать акты агрессии против Украины, выполняя преступные приказы своего Верховного главнокомандующего Путина, тоже будут считаться соучастниками международного преступника. Каждая мать, жена или сестра, отправляя на войну в Украину своего сына, мужа или брата, теперь должны понять, что их родные и близкие являются соучастниками Путина.

В таких обстоятельствах путинская власть растает в ближайшее время, как весенний снег. русские элиты, и прежде всего феесбешное и военное сообщество, не смогут больше терпеть президента, международного преступника у власти в Кремле. Путин это уже осознал еще до решения МУС и фактически приступил к процедуре передачи власти своему преемнику. Но если раньше эта процедура была контролирована Путиным, то после решения МУС она может вылиться в государственный переворот, если Путин не успеет в ближайшее время привести к власти своего преемника.

Еще до решения МУС Путин понял, что он не может опираться на кандидатуру Мишустина, как премьер-министра и своего преемника, тем более тот неожиданно для Путина начал активную политическую деятельность, которая может свидетельствовать о том, что он готовится к выборам.

Путину это не нужно.

Учитывая, что согласно российской Конституции в случае отставки Путина обязанности президента перейдут к Мишустину и если он останется премьер-министром, то обязан будет в течение трех месяцев провести новые выборы. Но в России законы толкуются как кому выгодно, поэтому нельзя быть уверенными, что Мишустин в определенные сроки проведет выборы. Он их проведет тогда, когда уже не из кого будет избирать президента, кроме него.

Именно поэтому, как считают некоторые аналитики, Путин планирует в ближайшее время провести ротацию Мишустина.

По информации, которая приходит из-за «поребрика», преемником Мишустина на посту премьер-министра может стать Медведев. Путин остановился на этой кандидатуре, поскольку все остальные не вызывают у него полного доверия. А Медведев – проверенное лицо.

Сменить Мишустина — это будет нетрудно сделать на фоне приближающегося экономического краха, а вот успеет ли Путин привести к власти нового премьер-министра — Медведева, еще неизвестно.

Время покажет. Ждать осталось недолго.

Нельзя исключать, что власть в России изменится, как обычно, в результате государственного переворота в Кремле.

Решение МУС только что подтолкнуло и сделало реальным государственный переворот, в результате которого к власти могут прийти такие лица, которые ради своего спасения и спасения российского олигархата могут выдать Путина МУС, если к тому времени он еще будет жив.

Виктор Швец, «Высокий Замок»

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