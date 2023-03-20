Британская разведка: Авдеевка может стать вторым Бахмутом 20.03.2023, 19:14

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РФ хочет захватить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара.

Из-за непрерывных попыток российской армии окружить Авдеевку возле города складывается ситуация, схожая с обороной Бахмута, пишет в сводке британская разведка.

По ее данным, последние три недели наблюдается постепенное продвижение российских сил в районе Авдеевки, к северу от Донецка. В основном в наступлении используют первый армейский корпус самопровозглашенной «Донецкой народной республики», в составе которого много местных жителей, хорошо знающих локацию.

Кроме того, Авдеевка подвергается массированным ракетным ударам. Так, Россия может выпускать до 12 снарядов в сутки. Помимо этого для обстрелов применяют артиллерию и танки, рассказал глава городской администрации Виталий Барабаш.

Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, город в значительной степени разрушен. Британская разведка считает, что ключевым местом для ведения обороны может стать территория Авдеевского коксохимического завода. Тактически ситуация в городе аналогична тому, что происходит в Бахмуте: украинские силы продолжают организованную оборону, но их пути снабжения находятся под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются их окружить, добавили аналитики.

В ВСУ эту информацию подтвердили. По словам главы объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, российские войска «постоянно пытается окружить Авдеевку». «Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть», — констатировал он.

При этом полковник отметил, что при штурме Авдеевки россияне действуют «однотипно и предсказуемо», атакуя с одной и той же «посадки» — результате за минувшие сутки ими было потеряно «около трех рот личного состава».

Ранее в ВСУ сообщали, что Россия хочет захватить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара, где ее армия уже «не раз обжигалась».

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